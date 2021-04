RC Lens : le groupe plein de surprises de Franck Haise pour affronter Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En l'absence de Loïc Badé, Seko Fofana, Tony Mauricio, Ignatius Ganago et Facundo Medina, tous positifs au Covid-19, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise a réservé quelques surprises dans son groupe pour affronter ce dimanche le FC Lorient, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1.

Le groupe : Farinez, Leca - Sylla, Clauss, Michelin, Fortes, Boura, Traoré, Haïdara, Gradit - Louveau, Kakuta, Cahuzac, Doucouré, Pereira Da Costa - Banza, Jean, Kalimuendo, Camara, Sow.