RC Lens : le groupe pour Brest avec des surprises, dont la première du frère Varane

C'est dans l'incertitude la plus totale que Franck Haise a communiqué le groupe qu'il compte emmener demain à Brest. En effet, l'entraîneur nordiste ne désespère pas de récupérer jusqu'à trois des sept joueurs positifs à la Covid-19. Mais dans le cas où ce ne serait pas possible, il a convoqué plusieurs jeunes, dont Jonathan Varane (19 ans), frère de Raphaël.

Le groupe du RCL : Leca, Farinez – Badé, Boura, Clauss, Fortes, Haïdara, Louveau, Michelin, Sylla – Cahuzac, Doucouré, Kakuta, Mauricio, Pereira Da Costa, Varane – Banza, Camara, Ganago, Jean, Kalimuendo, Sow.