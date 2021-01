RC Lens : le groupe retenu par Franck Haise pour défier l'OM

Franck Haise vient de communiquer son groupe pour le match en retard à Marseille demain soir. Yannick Cahuzac (suspension), Loïc Badé et Corentin Jean (blessures) n'en font pas partie, de même qu'Aleksandar Radovanovic et Cheick Traoré, par choix du coach. En revanche, Franck Haise a rappelé Zakaria Diallo, absent depuis le 18 octobre et la déroute dans le derby (0-4).

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez – Boura, Clauss, Diallo, Fortes, Gradit, Haïdara, Medina, Michelin, Sylla – Doucouré, Fofana, Kakuta, Mauricio, Pereira Da Costa – Banza, Ganago, Kalimuendo, Sotoca.