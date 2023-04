RC Lens : le groupe sang et or avec un joueur qu'on n'attendait plus !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, vient de communiquer la liste des joueurs convoqués pour le choc de demain contre l'AS Monaco. On s'attendait aux absences de Salis Abdul Samed, suspendu trois matches après son expulsion à Paris, et de Wesley Saïd, blessé. En revanche, on n'attendait plus Adam Buksa ! L'attaquant polonais, blessé depuis la 13e journée, est enfin remis !

Gardiens : Leca, Samba.

Défenseurs : Gradit, Danso, Machado, Frankowski, Haïdara, Medina, Le Cardinal, Boura.

Milieux : Claude-Maurice Fofana, Onana, Poreba, Fulgini, Thomasson, Pereira Da Costa.

Attaquants : Buksa, Sotoca, Openda.

Pour résumer Absent depuis l'automne dernier, l'attaquant polonais Adam Buksa figure dans le groupe du RC Lens qui accueillera l'AS Monaco samedi soir à Bollaert. En revanche, pas de Wesley Saïd, blessé, et de Salis Abdul Samed, suspendu.

