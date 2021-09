RC Lens : le héros du Vélodrome en dit plus sur sa saison blanche

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Auteur d'un coup de tête magnifique ayant crucifié l'OM dimanche (3-2) et d'une célébration non moins magnifique (il a fait semblant d'avoir froid, comme pour dire qu'il avait climatisé le Vélodrome), Wesley Saïd a frappé un grand coup le week-end dernier. Et rappelé à la Ligue 1 qu'il était bien de retour après une saison 2020/21 blanche.

"Ce n’était pas forcément un soulagement, mais j’étais content, a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi. Je travaille au quotidien, j’ai connu des mois difficiles, alors forcément il y a eu des doutes, mais c’est dans ma mentalité de ne rien lâcher. Il y a eu un face à face manqué juste avant mais ça ne m’a pas atteint. J’étais très content pour l’équipe. Individuellement, c’est sûr que ça fait parler mais le plus important c’était les 3 points et montrer qu’on est une équipe avec beaucoup de détermination et une grosse cohésion."

"Je me sens prêt et apte, je suis déterminé"

"Sur les derniers mois, le plus dur c’était forcément la blessure, mal guérie. J’ai donc connu une année blanche. Forcément, il y a des doutes qui sont arrivés, on ne sait pas ce que ça va donner, si le genou va tenir au moment du retour sur les terrains… C’est quelque chose que je n’avais jamais connu. J’étais pressé de retrouver les terrains, la joie du football. C’est ce que je suis venu chercher ici. Je ne me fixe pas forcement d’objectif à ce niveau là. Je me sens bien. Depuis le début de la préparation, j’ai eu quelques pépins, mais le club a bien géré la situation. Pour ce qui est d’enchainer, ce sont les choix du coach mais je me sens prêt à jouer 90 minutes s’il le faut et moins s’il le faut aussi. Je me sens prêt et apte, je suis déterminé."

