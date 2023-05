RC Lens : le LOSC a envoyé les Sang et Or en Champions League !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le 13 novembre 2022, le RC Lens disputait sur la pelouse du Bayern Munich son 12e et pour l'instant dernier match de Champions League. Ce soir-là, les Sang et Or avaient arraché un nul (3-3) qui n'avait cependant pas empêché leur élimination. Vingt-et-un ans plus tard, les joueurs de Franck Haise vont renouer avec la plus prestigieuse des compétitions. C'est officiel depuis cet après-midi et le nul du... LOSC à Monaco (0-0).