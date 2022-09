RC Lens : le LOSC a un plan pour éviter l'invasion de son stade pour le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

La saison dernière, la présence de supporters lensois dans toutes les tribunes du stade Pierre-Mauroy avait posé problèmes aux dirigeants lillois. Car les risques d'incidents étaient réels, notamment en raison du contexte houleux du match aller, qui avait dégénéré à la mi-temps. Heureusement, rien de grave ne s'était produit. Mais cinq mois plus tard, le LOSC est bien décidé à ne pas voir se reproduire cette invasion lensoise. Ainsi, pour le derby du dimanche 9 octobre, priorité a été donnée aux abonnés. Ceux-ci peuvent acheter, à compter de jeudi et pour neuf jours, un nombre important de places pour leurs proches. Une bonne façon de remplir la désormais Décathlon Arena avant l'ouverture au grand public le jeudi 22 septembre. A ce moment-là, il sera difficile d'empêcher des Lensois d'obtenir le précieux sésame... Chers abonnés, bénéficiez de votre priorité d'achat dès jeudi (12h) pour la billetterie de #LOSCRCL 💥



Pour le grand public, il faudra patienter jusqu'au jeudi 22 septembre.



Plus d'informations ⤵ — LOSC (@losclive) September 13, 2022

Pour résumer Pour éviter que ses tribunes soient une nouvelle fois envahies par les supporters du RC Lens lors du derby du dimanche 9 octobre, le LOSC a un plan. Il a décidé d'accorder un plus grand nombre de places à ses abonnés, évitant ainsi qu'elles ne tombent entre des mains sang et or.

