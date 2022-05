RC Lens : le magnifique hommage de Kalimuendo au peuple lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Etre mené de deux buts, en évoluant à dix contre onze, on a connu situation mieux engagée. C'est ce qui s'est produit pour le RC Lens lors de la réception du FC Nantes à Bollaert avec, néanmoins, un retour inespéré en seconde période et un point du match nul arraché en fin de match. Comme à son habitude, le public sang et or a joué son rôle, poussant de bout en bout et offrant aux Lensois un indéniable supplément d'âme.

Intéressant, d'ailleurs, de lire les propos tenus par Arnaud Kalimuendo au sortir de la rencontre. Retranscrits par le site AllezLens. "Je ne sais pas où vous avez vu que nous étions à 10 contre 11. On part avec un avantage en début de rencontre, car on commence à 12 contre 11 avec notre public. Quand on perd malheureusement un joueur, c’est comme si on se retrouvait à égalité numérique. Je pense que Bollaert, c’est notre force, les supporters sont derrières nous et nous poussent, ça nous transcendent et ça nous permet de faire de très belles choses sur notre pelouse."

Pour résumer Le RC Lens, en infériorité numérique face au FC Nantes, est tout de même parvenu à arracher le point du match nul. Et si l'on se fie aux propos de l'attaquant, Arnaud Kalimuendo, ce n'est pas totalement le fruit du hasard. La preuve.

Benjamin Danet

Rédacteur