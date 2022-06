RC Lens : le message d’espoir de Farinez après sa grave blessure

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

En sélection, avec le Venezuela, le portier du RC Lens, Wuilker Farinez a été victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche. Une si grave blessure va donc le tenir éloigner des terrains pour un bon moment. Cependant, le principal intéressé pense déjà à son retour.

Sur son Instagram, il s’est exprimé : « C’est la chose la plus difficile dans le sport et cette fois c’était mon tour. Mais je n’abandonnerai jamais car j’ai toujours Dieu à mes côtés. Il a fait de moi ce que je suis et il ne me quitte jamais. Ne doutez pas que je reviendrai plus fort et que je travaillerai pour cela. Merci à tous pour les démonstrations d’amour et de soutien. »

Pour résumer Après sa blessure ligament croisé antérieur au genou gauche, Wuilker Farinez s’exprime sur son futur retour. Le gardien Vénézuélien fait une annonce, sur ses réseaux sociaux, pleine d'espoir quand à son futur retour sur les terrains.

Adam Duarte

Rédacteur