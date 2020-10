RC Lens : le message rassurant de Franck Haise à son vestiaire

A l'écart depuis jeudi dernier et l'annonce de sa positivité à la Covid-19, Franck Haise n'a plus fait une seule apparition à la Gaillette depuis. A l'instar de 11 joueurs de l'effectif et de 7 membres du staff, tous touchés par le coronavirus, le coach du RC Lens reste à l'écart des valides... Ce qui ne l'empêche pas de maintenir le lien avec son vestiaire.

Haise lance un message de mobilisation depuis Whatsapp

Comme l'a reconnu Florian Sotoca mercredi en visio-conférence, l'entraîneur lensois use des moyens de communication moderne pour rassurer ses ouailles : « Le coach a envoyé un message au groupe sur whatsapp en nous disant de faire attention, de rester fort et garder le même état d’esprit. On sait qu’on a des coéquipiers a la maison qui aimeraient être avec nous et c’est en grande partie avec notre état d’esprit qu’on en est là. J’espère que ça va durer, je pense qu’on peut faire bloc face à ce moment difficile grâce à cet état d’esprit. Il faut rester serein, ce n’est pas une situation facile même sur le plan international, il faut s’adapter, bien faire attention pour nos familles… Le plus important est de faire attention aux autres », a rappelé l'attaquant dans des propos relayés par Lensois.com.