RC Lens : le nouveau héros des Sang et Or victime de Kakuta contre l’OL ?

Victime d’un coup à un genou la semaine dernière contre le FC Metz (4-1), dans un choc avec Oukidja, Ignatius Ganago n’a pas été retenu dans le groupe du RC Lens par Franck Haise face à l’OL.

Entré en cours de jeu contre Metz après plusieurs semaines d’absence, Gaël Kakuta pourrait quant à lui retrouver une place de titulaire, en soutien de deux attaquants, a priori Arnaud Kalimuendo et Florian Sotoca. Selon L’Équipe, ce retour pourrait se faire au détriment de Wesley Saïd, en dépit de son doublé contre le club lorrain.

Contre les Messins, le coach du RC Lens avait aligné trois attaquants mais il pourrait revenir à une formule avec un numéro 10 derrière deux attaquants. Par ailleurs, ce même Haise n’a pas de raison de changer son animation défensive qui lui donne satisfaction depuis le début de saison.

Le groupe du #RCLens pour le déplacement de samedi à Lyon est connu (21h, à suivre en direct sur https://t.co/IvMOscbSEp) :https://t.co/X209Ovwhmi pic.twitter.com/OcvybEU8L7 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 29, 2021