RC Lens : le nouveau maillot rétro fait un carton

Les supporteurs Sang et Or vont se l’arracher ! Lens et Puma viennent de dévoiler un maillot collector pour la Sainte-Barbe. Une tenue en Or, faisant référence au passé historique de Lens. “L’or a toujours occupé une place iconique à Lens.​ Que ce soit pour évoquer son passé minier renfermant son or noir, du cœur de ses habitants, l’or représente bien plus qu’une simple couleur.“

“À Lens, cet or symbolise des valeurs et caractérise la singularité d’un club, d’un patrimoine et d’un peuple Sang et Or. Il lie l’ensemble des joueurs et supporters et c’est la raison pour laquelle, le Racing Club de Lens et PUMA ont tenu à magnifier ce maillot avec cette couleur.“, explique le club du Nord de la France dans un communiqué.

Sur le devant du maillot, “les roues et structures de chevalements se mêlent aux noms des fosses en cette année qui marque le 10ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine de l’UNESCO“, poursuit le RCL. Des symboles forts qui rendent hommage aux ‘gueules noires’. Le maillot sera porté par les joueurs lensois le 1er janvier prochain lors de la réception du PSG au stade Bollaert-Delelis. Il sera disponible à partir du samedi 3 décembre. Les premiers retours, sur les réseaux sociaux, sont en tout cas très positifs.