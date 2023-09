RC Lens : le nouvel investisseur est là, son ambition est mondiale !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

C'est un grand jour pour le RC Lens, qui accueille dans son capital la société Side Invest, créée en juillet 2023 et qui est "destinée à soutenir et développer l’industrie de l’entertainment dans les domaines culturels, médias et sportifs sur les territoires des Hauts-de-France", comme le précise le communiqué. Le Racing est la première entreprise dans laquelle ils investissent. Selon le président lensois, Joseph Oughourlian, Side Invest récupère 13% des parts du club et l'argent injecté servira à renforcer ses fonds propres.

"Ancrage local et d'une ambition mondiale"

Joseph Oughourlian a précisé que le club avait été valorisé à 155 M€. L'investissement de Side Invest se situe aux alentours de 25 M€ mais il a été précisé que cette manne ne servirait pas forcément à recruter. En revanche, les membres de la société présents à la conférence de presse se sont montrés très ambitieux. Ainsi, le représentant de la puissante famille Mulliez a parlé d'"ancrage local et d'une ambition mondiale"."

Dans le communiqué diffusé par le Racing, Joseph Oughourlian a écrit : « Nous vivons un moment important dans l’ère moderne du Racing Club de Lens avec l’entrée de Side Invest au capital du club. Plus qu’un besoin, au-delà d’une volonté, il s’agissait d’une ambition que j’ai toujours exprimée, celle de faire la place pour de nouveaux partenaires à mes côtés au club. Je parle bien de partenaires et non d’investisseurs tant nous accueillons des acteurs de confiance avec lesquels nous entretenons des liens étroits et partageons cette farouche volonté de valoriser notre territoire. Nous avons été extrêmement méticuleux sur ce dossier et le rapprochement avec Side Invest a rapidement pris les allures d’une évidence. Nous faisons entrer un fonds local, piloté par de brillants entrepreneurs et doté d’une réelle ambition. Cette augmentation de capital va permettre au club de poursuivre son développement, tandis que le conseil d’administration va s’enrichir d’un regard nouveau. Le RCL est une institution aux racines profondément régionales, il le demeure à travers cette signature. »

