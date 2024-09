RC Lens : le onze de Will Still face à l'OGC Nice est connu

Le RC Lens retrouve ce samedi son ancien entraîneur, Franck Haise, qui dirige désormais l'OGC Nice. Un match ô combien attendu de cette 6e journée de Ligue 1 qui met aux prises deux candidats déclarés à une qualification européenne en fin de saison. A quelques minutes du coup d'envoi, voici les équipes de départ communiquées par les deux entraîneurs.

𝑯-𝟏 avant #RCLOGCN à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici 𝒍𝒆 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝒐𝒓 aligné par Will Still pour débuter cette rencontre de @Ligue1 face à l’ @ogcnice ! 🆕 L'attaquant M'Bala Nzola honore sa première titularisation avec le Racing. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/4u3m6N2eg6

Pour résumer

Ce samedi, et à compter de 17 heures, le RC Lens accueille à Bollaert l'OGC Nice. A quelques minutes du coup d'envoi, les deux entraîneurs, Will Still et Franck Haise, viennent de dévoiler leur onze de départ. Les voici. Ci-dessus.