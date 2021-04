RC Lens : le onze type des Sang et Or lors de leur dernière saison européenne

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

5e au classement de Ligue 1 à 4 journées de la fin, le RC Lens rêve d'Europe en cette fin de saison. But! Football Club vous propose de retrouver en images l'équipe type des Sang et Or lors de leur dernière saison européenne. C'était lors de la saison 2006-2007 où les Lensois avaient été éliminés en 8e de finale de la Coupe UEFA par le Bayer Leverkusen.