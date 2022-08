RC Lens : Haise annonce deux absents pour Brest et parle du Mercato

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

Le point santé

« Sans surprise Adam (Buksa) poursuit sa réathlétisation. On a Gaël (Kakuta) qui sera indispo, on veut que tout soit parfait pour se reprise terrain. Après, juste une interrogation sur Frankowski qui avait pris un coup au fessier. Jo Gradit a fait une semaine normale et il est apte ».

Sur son impatience de démarrer

« On a déjà retrouvé une belle ambiance sur nos deux derniers matches (l'Inter Milan et West Ham, à Bollaert, NDLR). Evidemment, on est tous des compétiteurs et le vrai goût c'est la Ligue 1 et cette 1ère journée. On est content d'y aller ».

Sur les nouveau visage lensois

« L'équipe est différente parce que trois titulaires ne sont plus au club. Je pense que la qualité du recrutement est là. Le fait que les joueurs soient arrivés rapidement, on a eu du temps pour préparer ce premier rendez-vous avec eux ».

Sur le style de jeu qu'il souhaite

« Il y a déjà des bases assez solides mais on a encore une vraie marge de progrès. Il y a encore plein de choses sur lesquelles on doit avancer. Le doute fait autant avancer que la confiance. Ce qui va faire avancer les choses ca sera notre façon de jouer. Dans mon esprit, je veux qu'on joue en prenant l'initiative. Il y a des profils différents et on va garder notre philosophie mais avec des adaptations (...) Pour prendre l'exemple de Jonathan Clauss. Je ne demanderai pas à ses remplaçants de chercher à faire du Jonathan Clauss Clauss. Franki (Frankowski) a ses qualités. Jimmy Cabot aussi. J'attends qu'ils jouent en apportant leur touche et leur qualité ».

Sur le difficile remplacement de Cheick Doucouré

« Je ne vais surtout par oublier Patrick Berg ni Lukasz Poreba. Mais entre Abdul Samed et Doucouré, ce ne sont pas les mêmes joueurs. J'attends que chacun fasse du Berg, du Salis. Il y a un joueur qui a six mois au club, l'autre six semaines, et Douc' avait plus de quatre ans au club. On ne peut pas attendre le même rendement tout de suite. Salis et Patrick ont un volume de course encore plus important que Douc'. Mais à la récupération, ils sont tous les 2 aussi très présents ».

Sur l'objectif de la saison

« La première mission elle est de pérenniser le club. C'est la troisième année et on veut que Lens reste le plus longtemps possible en Ligue 1. L'objectif comptable c'est toujours un peu compliqué mais on veut se donner les moyens de vivre des choses, comme l'an passé. On a pour ambition de placer le maillot encore plus haut qu'il ne l'est ».

Sur un possible départ de Ganago à Galatasaray

« Pour le mercato et Ignatius Ganago, je ne vais pas commenter les rumeurs ».

Sur la possibilité de recruter un défenseur central

« Chez les défenseurs, j'en ai quatre, j'ai Adrien Louveau, j'ai aussi Massadio Haïdara ça fait six. Et Ismaël Boura a déjà joué également à ce poste. On a potentiellement sept joueurs. Il n'y aura pas forcément de huitième ».

Sa grande méfiance à l'égard de Brest

« Brest l'an passé, c'était deux matches très différents. On avait perdu 4-0 et il y avait trop de manques à l'aller. Au retour, on s'est fait piéger en se faisant contrer mais on a eu beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, on sait que Brest sera difficile à bouger. On sait de quoi ils sont capables. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont battu leur record de point la saison passée ».

Propos recueillis par Lensois.com.