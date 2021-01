RC Lens : le porte-bonheur des Sang et Or sacrifié face à Nice ?

Hier, on vous rappelait l’importance de Simon Banza dans les rangs du RC Lens. A chaque fois que Franck Haise a titularisé l’attaquant des Sang et Or, ces derniers n’ont jamais perdu. Mieux, l’intéressé (24 ans) a été l’unique buteur du Racing mercredi lors de la solide victoire à Marseille face à l’OM.

Cette performance de choix ne devrait pas être suffisante pour le voir démarrer face à l’OGC Nice. Selon L’Équipe, Banza débutera en effet sur le banc de touche au profit de la doublette Sotoca - Ganago.

Yannick Cahuzac devrait sans doute retrouver sa place au milieu après sa suspension alors que Facubdo Medina, de retour dans le onze contre l’OM, est annoncé titulaire à gauche de la défense à 3 de Franck Haise.