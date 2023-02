RC Lens : le Racing et Haise fêtent l'anniversaire du jour où tout a basculé

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Des pires cauchemars naissent parfois les plus belles histoires. L'exemple du RC Lens est en ce sens édifiant. Il y a trois ans jour pour jour, les Sang et Or s'étaient largement inclinés à domicile face au SM Caen (1-4) de Pascal Dupraz. Ce revers et la forme des Sang et Or à cette période avaient incité les dirigeants à renvoyer Philippe Montanier et à le remplacer par un inconnu : Franck Haise.

La suite relève du compte de fée : la semaine suivante, le Racing s'impose chez le Paris FC (2-0), avant de battre petitement Orléans (1-0) dans un Bollaert vidé de ses supporters, crise du covid oblige. Dans la foulée, le gouvernement confine la France entière et met un terme aux compétitions sportives. Deuxième de Ligue 2, le Racing retrouve la L1, où il finit deux fois 7e et espère cette saison finir européen. Dans l'histoire récente du club, ce 22 février 2020 restera une date fondamentale !