RC Lens : le Racing ne rêve plus de rattraper le PSG mais prévient l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

La pression monte à mesure que le choc Lens-OM se rapproche. Dans La Voix du Nord du jour, trois pages sont consacrées au choc de samedi entre le 2e et le 3e de Ligue 1. L'une d'elle se penche sur la chasse aux billets, des milliers de supporters cherchant par tous les moyens à s'en procurer. Les concours pour en gagner batte des records de fréquentation, d'autant que la quête au marché noir est rendue difficile par un membre du club, qui n'hésite pas à sanctionner les détenteurs de sésames prêts à faire du profit.

Le titre non, la 2e place, oui !

Par ailleurs, il est évidemment question du sportif. Franck Haise explique que la période de dix jours ayant séparé le succès sur Monaco (3-0) et celui à Toulouse (1-0) a été trop longue. Il l'a ressenti au niveau de la qualité des entraînements en début de semaine dernière, qui s'est répercutée sur le début de match de son équipe au Stadium. En revanche, il est confiant sur le fait que les Sang et Or répondront présents d'entrée face à l'OM. Interrogés sur la possibilité de concurrencer le PSG pour le titre, les Lensois sont en tout cas unanimes : seule la 2e place est à leur portée. Et ils la veulent absolument. Marseille est prévenu !

Le calendrier complet du RC Lens pour la fin de saison

« 𝐀𝐮𝐱 𝐧𝐨𝐦𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚𝐞𝐫𝐭 » : notre enceinte, notre empreinte ! 🏟️



À J-90 des 90 ans de Bollaert, le Racing lance un projet populaire qui permettra au peuple Sang et Or d’apposer son nom sur les façades du stade.



▶️ https://t.co/IG5rnQI5lk#AuxNomsDeBollaert — Racing Club de Lens (@RCLens) March 21, 2023

