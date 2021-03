RC Lens : le RC Strasbourg a piqué aux Sang et Or une palme que toute la L1 s’arrache

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Récemment, on évoquait les clubs de Ligue 1 les plus avantagés par la VAR depuis le début de la saison. Un autre classement en rapport avec les décisions arbitrales actées en cet exercice 2020-2021 vaut le détour : le nombre de penalties sifflés. Et à ce petit jeu, le RC Lens a trouvé son maître avec le RC Strasbourg.

Le RC Strasbourg, déjà 10 penalties en sa faveur cette saison

Comme le rappelle l’excellent compte Stats Foot, le club alsacien arrive en tête des formations de Ligue 1 dans ce domaine avec 10 penalties sifflés en sa faveur cette saison ! Les Sang et Or sont dépassés, eux qui en ont obtenu pas moins de neuf depuis leur retour dans l’élite cet été. Il reste encore dix matches pour que ce classement évolue. Ou pas...