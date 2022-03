RC Lens : le RC Strasbourg prend une bonne piqûre de rappel

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Le RC Lens et le RC Strasbourg partagent un point commun en cette trêve internationale : ils n’ont pas organisé de match amical. Les deux formations s’affronteront donc dimanche à la Meinau (13h) avec sans doute quelques fourmis dans les jambes.

Afin de préparer au mieux ce choc de la 30e journée de Ligue 1, les Strasbourgeois vont délocaliser mercredi matin une séance d’entraînement à Illkirch-Graffenstaden, dans le cadre d’un partenariat avec Habitat de L’Ill et qui permettra au public d’assister à la rencontre en nombre.

Le site Lensois.com rappelle deux bonnes nouvelles au RC Lens avant la rencontre de dimanche : Adrien Thomasson sera forfait au milieu alors que Lucas Perrin sera suspendu en défense. Les Sang et Or, eux, devront composer sans Kevin Danso et Florian Sotoca, également suspendus.

🏋️ #EntrainementRCSA | 𝐋'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝐝𝐞́𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́



📍 Stade Albert Schweitzer, Illkirch-Graffenstaden

🕙 10h00



➕ Toutes les informations ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 26, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur