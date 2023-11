RC Lens : le scandale qui a éclaté au Havre au grand jour prend de l’ampleur

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le match Le Havre-Lens (0-0) a été marquée par deux incidents majeurs. Un supporter sang et or, présent en tribune latérale, avait été violemment pris à partie pour avoir, lors du but finalement refusé à Florian Sotoca (90e +2), allumé un fumigène puis chambré, selon plusieurs témoignages, ses homologues havrais par le geste et la parole. Un autre fait marquant s’était déroulé lors de la fouille avant le match.

Déjà 8 plaintes déposées ?

Comme déjà évoqué hier, une vingtaine d’abonnées du Racing s’étaient offusquées de la manière dont avaient été menées les palpations avant l’entrée dans le parcage visiteurs. Selon L’Équipe, le nombre de pré-plaintes remplies par les supportrices du RC Lens et dirigées contre le HAC a augmenté depuis hier : de six, elles sont désormais huit à avoir réalisé cette démarche, mais elles devraient être plus nombreuses. Certaines ont déjà été contactées pour aller signer leur plainte au commissariat. Au moins l’une d’entre elles pourrait le faire aujourd’hui.

