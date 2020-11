RC Lens : le SCO Angers dénonce une supercherie dans la statut des Sang et Or

Auteur d'un bon début de saison malgré ses récents soucis avec la Covid-19, le RC Lens est bien parti pour s'offrir un maintien facile sur la saison 2020-21. Une réussite qui ne surprend pas vraiment Stéphane Moulin, le coach du SCO Angers, prochain adversaire des Sang et Or à Bollaert.

« Le RC Lens est un faux promu »

Alors que beaucoup s'enthousiasment sur la belle réussite du Racing, monté de Ligue 2 cet été après cinq ans de purgatoire, l'entraîneur du club du Maine-et-Loire a une autre vision du statut du RC Lens : « Le RC Lens est un faux promu. Ils ont une place forte dans le football français. Ils sont revenus où ils doivent être, et ce avec un coach qui travaille très bien. Une chance pour nous dimanche : le RC Lens n’aura pas son formidable public pour pousser ses joueurs ».

Malgré tout, les Angevins ne se présenteront pas en victime expiatoire dans l'Artois, bien au contraire : « On doit aller à Lens avec un sentiment de revanche par rapport au résultat. On ne va pas tout jeter à la poubelle parce qu'on a perdu. On a fait un bon match, même si ça n'a pas été suffisant pour battre les Lyonnais ».