RC Lens : le SCO Angers se fait tout petit avant de défier les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Actuellement cinquième de Ligue 1, le RC Lens défie tous les pronostiques cette saison. Du côté du SCO Angers, les résultats du club promu force le respect. A deux jours de la confrontation entre les deux équipes, Stéphane Moulin a dit tout le bien qu'il pensait des Sang et Or.

« Lens est le tube de la saison. C’est la belle surprise du championnat. Ils méritent leur place. Ils sont dans une belle forme et maîtrisent bien leur système avec et sans ballon, donc ils se sont découverts de nouvelles ambitions, ce qui parait logique au regard des résultats et des contenus, avec une grosse force à l’extérieur (…) Lens est grand favori en venant chez nous, tout le monde les voit européens. Nous, on n’est pas dans la même dynamique », a expliqué le coach angevin face aux médias.

Rappelons quand même que, sur le match aller, le SCO avait dominé le Racing de la tête et des épaules en s'imposant 3-1 à Bollaert. Discours de circonstances ?