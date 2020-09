RC Lens : le staff déjà dans l'inquiétude au sujet de Seko Fofana ?

En marge de la belle victoire du RC Lens face aux Girondins (2-1), les supporters nordistes ont pu découvrir les premiers pas de Seko Fofana en match officiel. La recrue la plus chère de l'histoire du club a disputé la dernière demi-heure de la rencontre. Si sa qualité balle au pied, notamment dans la projection, ne fait guère de doutes, d'autres motifs d'inquiétude sont apparus.

En effet, Seko Fofana a rapidement ressenti une douleur au niveau des ischios-jambiers avec laquelle il a voulu absolument composer pour terminer le match. Mais le milieu lensois n'a-t-il pas pris un risque trop important ?

Une blessure récurrente qui pose problème

Selon la Voix du Nord, le staff ne serait pas rassuré par ce problème à la cuisse qui était déjà celui qui a retardé ses débuts sous le maillot lensois. Face à cette blessure « récurrente », des examens complémentaires vont donc être pratiqués, et le staff devrait faire preuve de la plus grande prudence avec le joueur peut-être exempté de la reprise demain, tant que les résultats n'auront pas été positifs.

Au vu de l'investissement consenti pour le milieu lensois (autour des 10 millions d'euros), on comprend forcément la prudence de Franck Haise dans la gestion du cas Fofana. Et ce d'autant plus que le milieu de terrain tourne très bien sans lui depuis l'entame de la saison.