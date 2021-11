RC Lens : le successeur de Kalimuendo déjà préparé en interne ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

C'est une habitude depuis que Franck Haise est l'entraîneur du RC Lens : pour ne pas perdre le rythme à chaque trêve internationale, le Racing organise un match amical face à un adversaire belge à la Gaillette. Jeudi, c'est Zulte-Waregem qui s'est présenté pour affronter les Sang et Or amputés de leurs quelques internationaux (Farinez, Frankowski, Ganago, Kakuta, Kalimuendo, Pandor, Lesieur).

Ibrahima Baldé préparé au plus haut niveau

Ce match – qui s'est terminé sur un score nul prolifique (3-3, buts de Sotoca, Doucouré et Jean) – est aussi l'occasion d'une large revue d'effectif. Cela permet notamment de mieux cerner les jeunes sur lesquels Franck Haise compte en attaque.

Parmi les six jeunes qui se sont mis en évidence, la Voix du Nord en a ressorti un dans son analyse : « On remarquera le retour d'Ibrahima Baldé, jeune attaquant sur lequel le staff artésien mise beaucoup ». Une mise en valeur qui est sans doute aussi dû au fait que Simon Banza, prêté à Familicao et qui explose aujourd'hui au Portugal, ne devrait pas revenir de son prêt l'été prochain. Malgré une concurrence farouche dans le secteur offensif, Lens n'en néglige pas la formation.