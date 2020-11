RC Lens : le verdict est tombé pour Gaël Kakuta

Très utilisé par Franck Haise depuis le début de saison (8 apparitions, 601 minutes pour 4 buts et 1 passe décisive), Gaël Kakuta donne des sueurs froides à ses supporters autant qu'à son entraîneur. C'est qu'il a été sujet aux pépins physiques tout au long de sa carrière et qu'une éventuelle absence pourrait lourdement handicaper des Sang et Or tributaires de son rendement. Or, l'ancien Amiénois était justement ressorti légèrement blessé du match contre Reims (4-4) dimanche dernier.

Il pourrait être titulaire dès ce soir

Nous l'avions évoqué hier sur notre site : le joueur devait passer des examens pour déterminer s'il était apte à rejoindre la République Démocratique du Congo. Celle-ci affronte ce samedi et mardi prochain l'Angola en matches aller-retour dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'idéal pour le Racing aurait été que Kakuta déclare forfait.

Mais les examens se sont révélés rassurants. Et le Lillois de naissance a donc pris l'avion hier en direction de l'Afrique. Il devrait être sur le terrain dès ce soir pour la rencontre ô combien importante pour les Léopards…