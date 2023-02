Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le groupe du RC Lens : J-1 avant #FCNRCL en #CoupeDeFrance 🔥



Voici les 2⃣1⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour les quarts de finale de la @coupedefrance demain 👊



➡️ Yannick Pandor réintègre le groupe.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/vQ27JZh1gX — Racing Club de Lens (@RCLens) February 28, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Frank Haise, a dévoilé son groupe pour le quart de finale de la Coupe de France contre le FC Nantes. Annoncés incertains, Ismaël Boura et Adrien Thomasson sont bien là.

Fabien Chorlet

Rédacteur

