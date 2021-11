RC Lens : le vestiaire des Sang et Or pousse Clauss vers l'équipe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Une nouvelle fois énorme avec le RC Lens face à Troyes hier (4-0), Jonathan Clauss n'a pourtant pas encore convaincu Didier Deschamps de lui accorder sa confiance en équipe de France. Une situation qui révolte le vestiaire des Sang et Or.

« Les Bleus ? Il mérite d'y aller »

En bon capitaine, Seko Fofana a pris la parole : « Aujourd’hui, c’est le meilleur latéral. Il a tout prouvé, ça fait deux ans qu’il est en train de tout exploser. Ca se passe bien, j’espère qu’il va continuer. On voit qu’il est décisif. Ca me fait un peu mal quand je vois qu’il n’est pas en équipe de France. Il mérite d’y aller, j’espère qu’il va y aller (...) Si le sélectionneur peut m’entendre, j’espère qu’il ira en équipe de France. C’est un gars formidable en dehors et il se donne toujours à fond, il mérite d’être récompensé ».

Un constat partagé par Arnaud Kalimuendo et Wesley Saïd. « Pour moi, il a sa place plus haut. Il le montre encore ce soir face à Troyes. Il est appliqué. Au quotidien, il est performant et c’est un super gars. Il le mérite », a notamment avancé l'ancien Toulousain.