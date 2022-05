RC Lens : Leca s'est offert une triste première face au FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Coupable d'une sortie « à la Harald Schumacher » sur Moses Simon à la 19e minute du match Lens – Nantes (2-2) ce samedi, Jean-Louis Leca a écopé du 3e carton rouge de sa carrière en Ligue 1. Une première depuis que le portier corse, ex du SC Bastia, a posé ses valises dans le Nord de la France.

Pour Lens, l'exclusion d'un gardien de but est quelque chose d'extrêmement rare. En effet, sur les 60 dernières saisons recensées, le compte Twitter Stats du foot nous apprend que ce cas de figure ne s'était présenté qu'une seule fois lors de la saison 2005-06.

L'étrange parallèle avec Itandje en 2006

A l'époque, Charles Itandje avait laissé ses partenaires à dix au Vélodrome face à l'OM. Coupable d'un geste d'énervement sur Franck Ribéry alors que le score était de 1-0 pour les Phocéens, le Camerounais n'avait déjà pas empêché son équipe de revenir au score sur la fin grâce à Vitorino Hilton.

Jean-Louis Leca devient le 2e gardien du @RCLens à écoper d'un carton rouge sur les 60 dernières saisons en @Ligue1UberEats après Charles Itandje face à l'@OM_Officiel le 4 janvier 2006. @PSSportsFR #RCLFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) April 30, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur