RC Lens : Leca tente de raisonner un partenaire mais celui-ci n'en fait qu'à sa tête

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à l'Olympique de Marseille

L'humeur était bonne dans le camp lensois hier soir malgré le nul à domicile contre l'OM (2-2). Certes, il s'agissait d'un troisième match de suite sans victoire à Bollaert après les défaites face à Strasbourg (0-1) et Nice (0-1) mais compte-tenu du fait que les Sang et Or étaient menés 0-2 à la pause, il s'agissait d'un bon point de pris. Ce qui a incité Jonathan Clauss a fait une confidence sur un conseil de Jean-Louis Leca qu'il n'écoute absolument pas…

"Je n'arrive pas à m'arrêter de courir"

"Déjà, l’an dernier, je me trouvais vraiment bien physiquement, a expliqué le latéral droit au site Lensois.com qui le questionnait sur sa grosse activité après des premiers mois compliqués au niveau physique en Artois. La question en arrivant ici était de savoir si j’allais être capable de maintenir ce niveau ou de l’augmenter."

"Aujourd’hui, je me rends compte que je suis capable de répéter les efforts, même si je sais que je vais être mort à la fin du match. A la 80e, il y a Jean-Louis (Leca) qui me dit : « Stop, arrête de courir comme ça, tu vas être mort », mais je n’y arrive pas ! Maintenant, je dois parvenir à me canaliser un peu plus, pour mieux choisir les moments où il faut moins attaquer. Mais moins je me fixe de limites, mieux je me porte."