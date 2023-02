RC Lens : Leca vise la victoire en Coupe et envoie déjà un message au FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

A chaud au micro de beIN Sports, le gardien des Sang et Or a lancé un message au FC Nantes, son prochain adversaire à la Beaujoire en quart de finale : « On prend ce qui vient. La seule déception, c'est de ne pas jouer chez nous. Je ne sais pas si j'ai déjà joué un match de Coupe de France à Bollaert (rires) Après, on ne va pas se cacher. C'est un objectif de gagner la Coupe. On ira faire le maximum pour essayer de faire comme ce soir ». ? #CoupeDeFrance

?￯ᄌマ Jean-Louis Leca : "On ne va pas se cacher, c'est un objectif d'aller gagner la coupe"#FCLRCL pic.twitter.com/ngH6mjhomF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2023

Les mots de Leca après Lorient - Lens Frustré par le scénario du match et l'obligation de passer par les penaltys pour accéder aux quarts de finale, Jean-Louis Leca était malgré tout soulagé après la qualification du RC Lens à Lorient (1-1, 4-2 aux tab).

