RC Lens : Leca voit encore plus haut pour les Sang et Or

Toujours en course pour l'Europe à cinq journées de la fin, le Racing Club de Lens réalise une saison inespérée, lui qui remontait après cinq saisons en Ligue 2. Actuellement détenteurs de la 5e, qui enverrait en Europa League, les Sang et Or ont un calendrier assez difficile d'ici la fin de la saison (PSG, LOSC et Monaco notamment) et l'OM ainsi que le Stade Rennais qui leur collent aux basques. Mais pour Jean-Louis Leca, quelle que soit l'issue de cet exercice, l'expérience aura été profitable à son équipe.

"Préparer l’équipe à performer de plus en plus"

« Aujourd’hui, la saison est pleinement réussie pour nous, a-t-il déclaré au site Lensois.com. Après, ce ne sera que du bonus pour nous. C’est de l’expérience que l’on prend pour la saison prochaine pour préparer le club, pour préparer l’équipe à performer de plus en plus. Continuons simplement comme ça. Si demain, il y a une 5e place, on ne va pas s’en priver. »

Leca espère donc que son équipe "performera de plus en plus". Ce qui laisse à pense que l'ambition du Racing pour la saison prochaine sera encore de lutter pour une place européenne. Belle ambition !