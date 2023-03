RC Lens : les 3 héros de la démonstration des Sang et Or à Clermont

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Loïs Openda

En moins de cinq minutes, entre la 31e et 35e, Loïs Openda a inscrit à Clermont le triplé plus rapide en Ligue 1 au 21e siècle, en compagnie de Matt Moussilou. L’attaquant du LOSC avait réalisé ce petit exploit contre Istres en avril 2005. Pour couronner le tout, le Lensois a distillé une passe décisive. Parfait.

Jonathan Gradit

On pourra longtemps parler du triplé retentissant d’Openda mais celui-ci n’aurait peut-être jamais eu lieu rien sans le sauvetage exceptionnel de Jonathan Gradit alors que le score était encore de 0-0. À la 19e minute, le défenseur du RC Lens secondait ainsi parfaitement Bruce Samba pour mettre en échec Aïman Maurer et sortir le cuir d’un but tout fait (19e). Héroïque.

Alexis Claude-Maurice

Alexis Claude-Maurice n’avait pas joué depuis 8 matches. À peine entré en seconde période, l’attaquant prêté par l’OGC Nice reprenait un centre d’Openda d’une frappe rasante qui faisait mouche (75e). Opportuniste.