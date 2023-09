RC Lens : les 4 enseignements de la première victoire des Sang et Or contre Toulouse

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Saïd, relance réussie

Annoncé dans sa meilleure forme depuis son arrivée à Lens et titulaire contre son ancien club du Téfécé, Wesley Saïd est à créditer d’un gros retour. S’il aurait dû bénéficier d’un penalty (29’), l’attaquant n’a pas douté au moment de tromper Guillaume Restes d’un enchaînement sublime dans la surface suite à une passe de Florian Sotoca (45’+2). Sans de gros arrêts du portier des Violets, il aurait même pu s’offrir un doublé (50’, 59’).

Sotoca, la bonne passe

Parfois critiqué, Florian Sotoca est toujours aussi précieux pour Lens. Contre le Téfécé, l’attaquant est à créditer des deux passes décisives. Il aurait même pu en faire une troisième sur un centre venu de la droite si la tentative de Ruben Aguilar n’avait pas fracassé la barre transversale (20’).

Guilavogui héros venu du banc, Wahi de l’envie mais toujours pas de but

Enfin un succès venu du banc ! Si on dit de l’effectif du RC Lens qu’il est plus solide avec tous les postes doublés, on n’avait pas encore vu un joueur sorti du banc par Franck Haise donner la victoire aux Sang et Or. Grâce à Morgan Guilavogui ce dimanche, c’est désormais chose faite ! L’ancien du PFC a également inscrit son deuxième but de la saison en sortant du banc après le match du PSG (1-3). S’il attend toujours son premier but, Elye Wahi est également à créditer d’une entrée prometteuse dans l’envie même s’il est passé proche du rouge pour un geste d’énervement.

La finition et l’arbitrage font encore débat…

Bien meilleur dans le jeu que l’OL déprimant qu’on a vu hier à Brest, les Lensois ont quand même besoin de trop de situations pour marquer. Face à un bloc bas toulousain, les Lensois ont trouvé deux fois les montants par Adrien Thomasson (2’) et Ruben Aguilar (20’). Comme face aux Brestois lors de la première journée, le Racing n’est également pas aidé par l’arbitrage. Il y avait 100 fois penalty sur Wesley Saïd à la 29’ mais Hakim Ben El Hadj et la VAR ont fermé les yeux…

Podcast Men's Up Life