RC Lens : les 5 choses à retenir du nul des Sang et Or à Reims

Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Openda volontaire … et récompensé

Auteur d'un but sur chacune de ses trois dernières sorties à Monano puis contre Rennes et Lorient, Loïs Openda a encore amené beaucoup de dynamisme sur le front de l'attaque des Sang et Or mais face à Reims il a manqué de réalisme dans le dernier geste pendant une grosse partie du match... Mais finissant pas égaliser à la 82e minute. Le Belge aurait même pu donner la victoire aux siens sans un gros arrêt de Pentz (91e).

Samba a encore été précieux

L'ancien gardien de Nottingham Forest n'est pas étranger au fait que Lens a ramené un point de Delaune. Face à Folarin Balogun deux fois (13e et 29e) et contre Marshall Munetsi (52e), Brice Samba a réalisé des parades de très très grandes classes … Avant de céder à la 71e minute. Il a aussi sorti la parade sur un ciseau de Gravillon (85e).

Machado, l'entrée ratée

Rentré à la 62e minute à la place de Massadio Haïdara, le Colombien n'a pas franchement réussi son entrée, se faisant exclure à peine cinq minutes plus tard pour une faute sur Junya Ito en position de dernier défenseur. C'est clairement sa sortie qui aurait pu faire basculer le match.

Sotoca, décisif dans les deux sens

Si brillant depuis le début de la saison (5 buts), Florian Sotoca n'a pas réalisé son meilleur match à Delaune. C'est d'ailleurs sur une perte de balle de sa part que Reims a fait la différence. Mais l'ancien Grenoblois a eu le mérite de ne rien lâcher et d'être la remise pour le but d'Openda (82e).

Les recrues ont fait leurs premiers pas

Si on n'a pas trop vu Alexis Claude-Maurice (rentré à la 75ème à la place de Jonathan Gradit), Jean Onana (qui a remplacé Lukasz Poreba avant le but de Balogun) a grandement participé à l'égalisation des Sang et Or. Déjà en vue sur une frappe lointaine, l'ancien Bordelais est centreur sur le but de l'égalisation.