RC Lens : les affaires ne s’arrangent pas pour Abdul Samed...

Mauvaise passe pour Salis Abdul Samed. A l'image du RC Lens, le milieu ghanéen tarde à retrouver son niveau de la saison passée. En souffrance lors des premières journées de L1, il vient de confirmer ses difficultés en sélection, avec les Black Stars.

Si la Ghana s'est imposé contre la Centrafrique (2-1), jeudi, le Lensois n'a pas brillé et il l'a admis sur le réseau social X : « Un mauvais match de ma part mais nous avons réalisé un bon exploit ensemble. Nous allons travailler et nous améliorer sur notre chemin vers la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il posté.

A bad game from me yesterday, but we made a good achievement together.

We're going to work and improve on our way to the 𝘼𝙛𝙧𝙞𝙘𝙖 𝘾𝙪𝙥 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 🌍➡️ pic.twitter.com/QggI7ZvgpC