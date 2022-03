RC Lens : les chiffres alarmants du secteur offensif avant Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Battu à domicile par Brest (0-1) la semaine passée, le RC Lens va tenter de se relancer à Metz cet après-midi (15h). Mais maintenant qu'il a lâché prise au classement (10e, à 7 points de la C1, 4 de l'Europa League), difficile d'imaginer une fin de saison endiablée pour le Racing. Surtout que, comme le rappelle La Voix du Nord dans son édition du jour, son secteur offensif est dans le dur depuis un petit moment.

Le quotidien régional rappelle plusieurs faits. Le premier, c'est qu'alors qu'ils avaient marqué la moitié des buts en première partie de saison (16/33), les attaquants lensois ont vu leur ratio tomber à un tiers depuis janvier (3/9). Leur efficacité a chuté dans les grandes largeurs (-23% de buts), entraînant une grosse crise de confiance. Franck Haise regrette l'absence de Wesley Saïd alors que Florian Sotoca a désormais un rôle plus défensif. Symbole de cette mauvaise passe, Ignatius Ganago est loué pour son activité. Mais le RC Lens a désormais besoin d'efficacité avant tout. Pour, déjà, repartir avec les trois points de Saint-Symphorien...

Lens, un secteur offensif en souffrance

