La rédaction de But! vous propose ce nouveau rendez, chers supporters du RC Lens. A l'occasion de chaque match des Sang et Or, vous retrouverez, et en vidéo, les enjeux de la rencontre, présentés par notre journaliste, Julien Pédebos. Place, pour al première, au duel tant attendu face au PSG, demain soir à Bollaert (21 heures).