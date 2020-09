La rédaction de But! vous propose ce nouveau rendez, chers supporters du RC Lens. A l'occasion de chaque match des Sang et Or, vous retrouverez, et en vidéo, les enjeux de la rencontre, présentés par notre journaliste, Julien Pédebos. Place au nouveau rendez-vous à Bollaert face aux Girondins de Bordeaux. Match prévu samedi à 17 heures.