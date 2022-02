RC Lens : les 5 raisons de la défaite lensoise à Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Kalimuendo peu inspiré

Le buteur du RC Lens a éprouvé beaucoup de difficultés dans cette rencontre, aligné seul en pointe dans un 4-4-3. Pas bien servi par ses coéquipiers, ni capable d’aller provoquer le moindre danger sur les buts adverse, l’attaquant prêté par le PSG a énormément déçu lors des 90 minutes qu’il a disputé.

Haise sans solutions

Le coach lensois n’a pas su inverser la tendance. Alors que son équipe était menée à la pause (1-0) on aurait pu penser que le coach allait renverser le score avec plusieurs changements : il n’en a rien été. Il a lancé, dès le retour des vestiaires, Sotoca pour apporter du danger. Un changement qui n’a pas porté ses fruits lors de la deuxième mi-temps. Au final, malgré 5 changements et des idées, Franck Haise et ses changements n’ont pas permis au RC Lens de revenir dans la partie.

L’attaque lensoise en perdition

Avec déjà 36 buts inscrits en 22 journées, on pouvait s’attendre à des buts de la part des Lensois. Cependant, tous les joueurs offensifs sont passés à côté de leur match. Seulement sept tirs ont été effectués par les Sang et Or, en 90 minutes, dont aucun n’a été cadré. Une inefficacité qui aura fait défaut aux joueurs de Franck Haise.

Fofana invisible

Seko Fofana, homme clé de l’effectif lensois depuis le début de la saison, est totalement passé au travers de son match. Le milieu de terrain ivoirien, déjà auteur de 8 buts cette saison, toutes compétitions confondues, n’a pas vraiment pesé sur le milieu de terrain. Aucune passe clé à son actif et un apport défensif de piètre qualité comparé à ce qu’il est capable de faire à son meilleur niveau. Un match à vite oublier pour lui comme pour l’ensemble de ses coéquipiers.

Gradit parti trop tôt

Jonathan Gradit est un titulaire indiscutable cette saison au RC Lens. Un véritable pilier de la défense, sans lequel elle n’a pas le même visage, et cela s’est vu aujourd’hui. Sorti sur blessure à la 30eme minute de jeu, il a laissé sa place au jeune Christopher Wooh. Son absence à bien évidemment porté préjudice à son équipe qui a concédé 2 buts et montre plus de fébrilité que d’habitude. Surement le tournant du match chez les Lensois.