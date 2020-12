RC Lens : les explications au coup de mou des Sang et Or

Moins fringuant depuis quelques semaines, le RC Lens est rentré dans le rang après avoir vu sa dynamique freinée par deux matches reportés pour cause de cluster de Covid-19. Pour autant, Jonathan Clauss ne veut pas se servir de cette excuse pour expliquer les difficultés récentes des Sang et Or et notamment la défaite à domicile dimanche dernier contre le SCO Angers.

« Je n’ai pas l’impression d’être à bout de souffle, mais peut-être qu’en face on a des équipes qui se livrent moins, défendent plus bas. L’intensité du pressing est parfois plus compliquée. Physiquement on est bien, maintenant c’est peut-être tactiquement qu’il va falloir régler 2 ou 3 choses », explique l'ancien latéral de Bielefield.

L'effet de surprise a disparu

Pour lui, les difficultés du Racing viennent surtout de l'opposition : « Je pense que les équipes commencent à nous cerner un peu. On était un peu la surprise du début de saison. On a un style de jeu un peu différent des autres. Ils font assez de vidéo sur nous, à nous de trouver des alternatives et on va faire en sorte d’y parvenir. On travaille surtout beaucoup de déplacements, de combinaisons. C’est ça qui nous permettra de trouver d’autres solutions ».

Concernant la dynamique actuelle, elle n'inquiète pas Jonathan Clauss : « Aujourd’hui, tout le monde attend que l’on réalise de grosses performances tous les week-ends mais nous sommes promus et il y aura forcément des coups de mou de temps en temps. Je ne pense pas qu’il faut s’alarmer sur une contre-performance. On sait que ce sont des petits signaux d’alerte et il faudra redoubler de vigilance sur certaines choses, revenir aux fondamentaux qui n’ont pas permis de performer, mais il n’y a pas d’inquiétude ».