RC Lens : les JO s’éloignent déjà pour Oscar Cortès

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Parti en Amérique du Sud disputer le tournoi pré-olympique sud-américain pour les JO de Paris, Oscar Cortès a mal démarré sa compétition la nuit dernière. La Colombie du jeune meneur du RC Lens s’est en effet inclinée 3-0 face à l’Equateur après avoir été très rapidement réduite à dix. C’est déjà compliqué pour la Colombie Pour la Tricolor U23, il reste encore un espoir de qualification mais il faudra quasiment faire carton plein contre le Brésil samedi prochain, le Vénézuela (pays organisateur) le 30 janvier et la Bolivie le 3 février. Pour rappel, quatre nations jouent la phase finale mais seules deux équipes du continent sud-américain (les finalistes du tournoi) peuvent espérer disputer cette compétition en août 2024 à Paris. 🌍 Entame compliquée pour la Colombie 🇨🇴



Pour sa première rencontre du tournoi préolympique, Oscar Cortés, titulaire, a connu des débuts difficiles. Rapidement réduits à dix, les U23 de la Tricolor se sont inclinés 0⃣-3⃣ contre l'Équateur.



🔜 le 27/01 🇧🇷#FierDEtreLensois pic.twitter.com/IsjD76LbZE — Racing Club de Lens (@RCLens) January 21, 2024 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer La Colombie d'Oscar Cortès a manqué son entrée au tournoi pré-Olympique de la zone Amérique du Sud. Il faudrait un miracle pour que les Cafeteros voient Paris en août. Seuls deux pays du continent seront qualifiés pour la compétition.

Alexandre Corboz

Rédacteur