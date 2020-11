RC Lens : les langues se délient, les Sang et Or font trembler la L1 !

En match en retard de la 8e journée de L1, le RC Lens accueille le FC Nantes à Bollaert (19h). Franck Haise va faire tourner pour apporter de la fraîcheur au groupe artésien. Avant d'enchaîner dimanche face à Angers (15h), les Sang et Or comptent deux matches en moins et totalisent pourtant déjà 17 points au compteur et occupent une solide 9e place provisoire au classement.

Surtout, le jeu léché et cohérent des hommes de Franck Haise séduit bon nombre d’observateurs... et d’adversaires. En réponse à un twittos suite à la victoire du RC Lens à Dijon ce dimanche (1-0), Mohamed Toubache-Ter a laissé un commentaire évocateur à ce sujet.

« Cependant, je t’assure d’une chose : certains de mes amis qui jouent en L1 n’arrêtent pas de me dire ‘Momo, Lens ce n’est plus une blague, c’est impressionnant, c’est solide.’ Ton club est respecté, voire craint... » a ainsi lâché l’insider bien implanté en L1. Le FC Nantes fait-il partie du lot des craintifs ?