RC Lens : Haise donne des nouvelles de Sotoca et Saïd et réagit au limogeage de Stéphan

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le point médical

"Plutôt des nouvelles rassurantes pour Florian Sotoca et Wesley Saïd. Ils prendront part au dernier entraînement. Nolan Bonte, lui, est à l'arrêt. Pour Florian, c'est le staff médical qui a validé. D'abord c'est la santé des joueurs. En fonction de l'évolution des 48h, on est assez optimiste, on va se donner un peu de temps."

Le tirage Brest en Coupe de France

"On est en 16e de la Coupe de France, on tombe sur une équipe de Ligue 1, on fera deux voyages là-bas en peu de temps. La Coupe quelque soit les tirages, le but c'est de passer."

Le limogeage de Stéphan

"J'ai appris que Julien Stéphan avait été débarqué, je lui enverrai un message parce qu'on se connaît personnellement."

Le RC Strasbourg

"Strasbourg nous a battu deux fois, l'équipe n'a pas eu la réussite. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. L'an passé, vous devez vous en souvenir, les deux fois 1-0 on peut avoir des regrets, mais on doit faire un bon match mercredi. Ce ne sont pas les stats qui font gagner les matchs."

Le dérapage de Le Graët sur Zidane

"Sur la sortie médiatique de Noël Le Graët, elle m'a très étonné. On a quelques légendes dans le sport et le football français. Didier Deschamps comme Zinédine Zidane en font partie."

Onana remplacera Abdul Samed (suspendu)

"Junior Onana, qui jouera à la place de Salis Abdul Smaed, maîtrise bien le poste. Faut pas s'attendre à du copier coller, ils ont chacun leurs points forts. J'ai toute confiance dans le match qu'il fera."

Propos retranscrit par Lensois.com.