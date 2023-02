RC Lens : les pépins s’accumulent pour Haise avant Lorient et l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Franck Haise va devoir bricoler ! En manque d’efficacité ces derniers matchs, les Lensois font également face à de nombreux absents en raison de diverses blessures. Deiver Machado s’est fracturé le pouce et s’est blessé à la cuisse face à Brest (1-1) le week-end dernier. C’est le neuvième joueur de l’effectif des Sang et Or qui est indisponible pour la confrontation contre Lorient en Coupe de France et celle contre l’OL en championnat, une situation que regrette le coach du RC Lens.

« C’est un casse-tête. Il faut vérifier tous les bobos plus ou moins graves, sachant que moins de trois jours après Lorient, on va à Lyon. Il y aura des choix à faire et d’autres à ne pas faire. », a commenté Franck Haise après le match face à Brest comme le rapporte La Voix du Nord.