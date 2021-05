RC Lens : blessés, derby, Bordeaux, Europe... Haise répond à tout et lâche une pique à Sampaoli

Le point santé

« Haïdara ne sera pas apte mais en reprise individuelle. On verra pour le dernier match. Il y a également trois suspendus : Sotoca, Sylla et Michelin. Ganago a eu quelques points de suture sur le pied. Mais il s'est entrainé, il a fait toutes les séances même si c'était avec un peu de gêné, ça va plutôt bien ».

La digestion du derby

« J'avais digéré la moitié au bout d'une heure. Je me suis vite focus sur Bordeaux. Quand on s'est retrouvé avec les joueurs on a tout de suite basculé sur Bordeaux. Ce qui est derrière est derrière, on a tellement de belles choses à vivre sur cette fin de saison. Il faut mettre toute l'énergie et la motivation pour gagner à Bordeaux. Je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup d'énergie ! »

Le match de Bordeaux

« La victoire contre Bordeaux à l'aller avait valider un bon début de saison et le projet mis en place. Je ne me suis pas appuyé sur le match aller mais c'était un bon moment qui a contribué à cette belle saison ».

Les vraies chances d'Europe

« La 6e place européenne ? ça change pas, ça fait plusieurs semaines qu'on veut finir le plus haut possible. ça offre une chance de plus mais dans l'esprit c'était se donner les moyens de finir le plus haut possible ».

Lens trop sanctionné par les arbitres ?

« Je n'ai pas fait de rappel sur les cartons. Je demande de l'engagement. Il y en a et je pense pas qu'on soit une équipe violente ou dure ».

Qui pour remplacer Michelin à gauche ?

« Sur le côté gauche, c'est assez clair, c'est Ismaël Boura qui jouera. J'avais trouvé son engagement moins important à un moment mais il a entendu le message et j'ai retrouvé le Boura que j'attends ».

Lens européen en cas de victoire (et de succès de Monaco contre Rennes)

« Je sortirai pas de banderole. Je m'occupe de mon équipe (clin d'oeil à Sampaoli qui était supporter de Lille contre Lens la semaine passée, ndlr) ».

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com