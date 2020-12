Le RC Lens avance à découvert. Grâce à leur probant succès à Monaco mercredi (3-0), les Sang et Or se sont remplacés dans la partie haute du tableau et semblent pouvoir espérer encore mieux étant donné qu’ils ont encore un match en retard face à l’OM le 3 janvier à l’Orange Vélodrome.

Quatre joueurs du RC Lens dans l'équipe-type de France Football

En attendant, les hommes de Franck Haise squattent l’équipe type de la 15e journée de L1 en plaçant près d’un tiers de ce onze prestigieux : Clément Michelin, Gaël Kakuta, Seko Fofana et enfin Issiaga Sylla. A noter également la présence en attaque d’Arnaud Nordin (ASSE) et Habib Diallo (RC Strasbourg), tous les deux décisifs lors de cette journée.