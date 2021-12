RC Lens : les Sang et Or en Ligue des Champions, le PSG... Kakuta se livre sans tabou

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sur son bonheur d'être revenu à Lens

« Je suis à un moment très important de ma carrière car le club m'a donné l'opportunité de venir ici, ma famille est là aussi et tout cela m'influence pour bien jouer. C'est aussi plus facile pour ma femme et mes enfants d'être à Lens. Comme nous jouons si bien, tout est parfait ».

Sur les chances du Racing de jouer l'Europe

« Je préfère dire qu'il faut récolter un maximum de points pour se sauver, pour rester en Ligue 1 et tout ce qui vient après est un bonus. Nous avons vraiment aimé jouer comme ça. Et si l'Europe arrive ou qu'on se qualifie pour la Ligue des champions, tant mieux (...) Le premier jour où je suis venu à Lens, un garçon m'a demandé ce qu'il voulait voir Lens jouer en Ligue des champions. Quand j'étais enfant, je regardais Lens les yeux écarquillés en Europe. C'est un rêve que nous avons tous. Mais, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord assurer le maintien et ensuite l'objectif d'essayer d'entrer en Ligue des champions viendra ou ne viendra pas. Il faut y aller doucement ».

Sur le style du RC Lens

« Notre style de jeu est important, mais ce n'est pas du « tiki-taka », c'est un mélange de tout. J'aime notre style, parce que nous jouons sans peur et nous ne nous soucions pas de l'équipe que nous avons devant nous. Pour moi, c'est le foot. Nous ne pouvons pas rester en arrière et attendre le rival. On joue de la première à la dernière minute pour gagner. Et c'est ce que nous voulons. »

Sur le choc face au PSG

« Nous voulons jouer comme l'an dernier. Nous devons ressentir ce que nous proposons et y croire. Nous sommes désormais cinquièmes, si nous y sommes c'est parce que nous jouons bien et exerçons notre football sans crainte. Si on rentre sur le terrain avec peur contre le PSG, on perdra 7-0. Il faut sortir sans crainte ».