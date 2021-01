RC Lens : les Sang et Or entérinent accord vital pour l'avenir du club

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Privé de droits TV mais également de revenus billetterie, le football français ne vit plus que sur ses ventes de joueurs. Forcément, la situation est difficile pour beaucoup de clubs de l'élite et le RC Lens n'échappe pas à cette situation d'urgence.

Depuis quelques jours déjà, la direction du Racing travaille sur un plan visant à préserver le club au travers d'une baisse des salaires, proportionnelle aux rémunérations et permettant à Lens de se donner de l'air. Comme l'a fait savoir le club dans un communiqué, un accord a été trouvé ce samedi avec l'ensemble des collaborateurs du club (180 personnes).

Joseph Oughourlian a pris la parole

Face à cet acte de solidarité qui permet au RC Lens d'affronter l'avenir avec un peu plus de visibilité et 10% de charges en moins, Joseph Oughourlian a pris la plume pour saluer l'effort : « Depuis quelques années, j’ai découvert un club singulier aux valeurs fortes et revendiquées. L’accord général et quasi spontané obtenu ce jour au RC Lens, sur un sujet aussi sensible que la baisse des rémunérations, me rend encore plus fier d’en être le président. Je voulais donc exprimer simplement, mais chaleureusement, mes remerciements à l’ensemble des collaborateurs du RC Lens », a écrit le dirigeant.